За прошедшие сутки защитники Украины уничтожили 500 оккупантов. Наибольшие потери противник понес на Краматорском и Бахмутском направлениях.
Такие данные обнародовал Генеральный штаб ВСУ.
Общие боевые потери противника с 24.02 по 14.10 ориентировочно составили:
Напомним, что сегодня, 14 октября, Противовоздушная оборона уничтожила восемь дронов-камикадзе «Shahed-136» на южном и восточном направлении.
За прошедшие сутки защитники Украины уничтожили 500 оккупантов. Наибольшие потери противник понес на Краматорском и Бахмутском направлениях.
Такие данные обнародовал Генеральный штаб ВСУ.
Общие боевые потери противника с 24.02 по 14.10 ориентировочно составили:
Напомним, что сегодня, 14 октября, Противовоздушная оборона уничтожила восемь дронов-камикадзе «Shahed-136» на южном и восточном направлении.