За прошедшие сутки защитники Украины уничтожили 500 оккупантов. Наибольшие потери противник понес на Краматорском и Бахмутском направлениях.

Такие данные обнародовал Генеральный штаб ВСУ.

Общие боевые потери противника с 24.02 по 14.10 ориентировочно составили:

личного состава ‒ примерно 64300 (+500) человек ликвидировано,

танков ‒ 2521 (+10) ед,

боевых бронированных машин ‒ 5172 (+5) ед,

артиллерийских систем – 1566 (+107) ед,

реактивных систем залпового огня – 362 (+5) ед,

средства ПВО ‒ 186 (+3) ед,

самолетов – 268 (+0) ед,

вертолетов – 240 (+0) ед,

БПЛА оперативно-тактического уровня – 1199 (+17),

крылатые ракеты ‒ 316 (+0),

корабли /катера ‒ 16 (+0) ед,

автомобильной техники и автоцистерн - 3944 (+9) ед,

специальная техника – 142 (+2).

Напомним, что сегодня, 14 октября, Противовоздушная оборона уничтожила восемь дронов-камикадзе «Shahed-136» на южном и восточном направлении.