Украине нужно еще больше средств противовоздушной обороны для защиты неба.

Об этом сообщает руководитель Офиса президента Украины Андрей Ермак в Telegram.

— Взрывы в Киеве. Столицу атаковали дронами-камикадзе. Россияне думают, что им это поможет, но такие действия похожи на агонию. Нам нужно больше систем ПВО и как можно скорее. У нас нет времени на медленные действия. Больше оружия для защиты неба и уничтожения врага. Так и будет, – заявил Андрей Ермак.