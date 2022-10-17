Российские войска 17 октября атаковали энергетическую инфраструктуру Украины в трех областях – Киеве, Днепропетровской и Сумской областях.

Об этом сообщил премьер-министр Денис Шмигаль.

— В частности, зафиксировано 5 ударов дронами в Киеве. Повреждены энергетические объекты и жилой дом. Также агрессор нанес ракетные удары по критической инфраструктуре на Днепропетровщине и Сумщине. Сотни населенных пунктов обесточены в результате атаки, - написал премьер.

В «Укрэнерго» сообщили, что уже работают над устранением последствий, при этом не исключают возможности введения графиков аварийных отключений.

— Поэтому важно соблюдать режим экономного потребления электроэнергии по всей стране, особенно в вечерние часы суток, — отметили в компании.

Напомним, что на Запорожской АЭС в результате очередных обстрелов российскими военными отключилась последняя линия связи с энергосетью.