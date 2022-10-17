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В понедельник, 17 октября, прошел очередной обмен пленными между Украиной и Россией.
Об этом сообщил глава Офиса Президента Андрей Ермак.
— Очередной масштабный обмен пленными удалось провести сегодня. Особенно эмоциональный и действительно особенный — мы освободили из плена 108 женщин. Это был первый совершенно женский обмен. Это был нервный обмен, – отметил он.
По словам Андрея Ермака, в плену находились мамы и дочери, которых очень ждали родные. А именно:
Напомним, ранее Украина вернула из российского плена 808 человек. В общей сложности произошло 24 обмена пленных.
В понедельник, 17 октября, прошел очередной обмен пленными между Украиной и Россией.
Об этом сообщил глава Офиса Президента Андрей Ермак.
— Очередной масштабный обмен пленными удалось провести сегодня. Особенно эмоциональный и действительно особенный — мы освободили из плена 108 женщин. Это был первый совершенно женский обмен. Это был нервный обмен, – отметил он.
По словам Андрея Ермака, в плену находились мамы и дочери, которых очень ждали родные. А именно:
Напомним, ранее Украина вернула из российского плена 808 человек. В общей сложности произошло 24 обмена пленных.