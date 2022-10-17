В понедельник, 17 октября, прошел очередной обмен пленными между Украиной и Россией.

Об этом сообщил глава Офиса Президента Андрей Ермак.

— Очередной масштабный обмен пленными удалось провести сегодня. Особенно эмоциональный и действительно особенный — мы освободили из плена 108 женщин. Это был первый совершенно женский обмен. Это был нервный обмен, – отметил он.

По словам Андрея Ермака, в плену находились мамы и дочери, которых очень ждали родные. А именно:

37 эвакуированных из «Азовстали»;

11 офицеров, 85 - рядовых и сержантов;

35 защитниц из ВСУ;

32 - МВД;

12 - ТРо;

8 - НГУ (включая 2 из «Азова»);

5 - Государственная специальная служба транспорта Украины (ГОСТ);

4 ГНСУ;

12 гражданских.

Напомним, ранее Украина вернула из российского плена 808 человек. В общей сложности произошло 24 обмена пленных.