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Об этом сообщает «Укринформ».
Виктория была разлучена с дочерью во время эвакуации из Мариуполя 8 мая. В колонне с эвакуированными мариупольцами в Запорожье прибыли только девочка, а ее маму оставили в фильтрационном лагере.
Экскомандир полка Максим Жорин отметил, что мама Алисы была военной медикиней и круглосуточно оказывала помощь раненым на «Азовстали».
Девочку передали родственникам, вместе с ними она ждала возвращения мамы.
Об уходе медикини призвали «Азов», вице-премьер-министра Ирину Верещук, к переговорам присоединялся также Красный Крест.
На платформе Change.org даже зарегистрировали петицию о возвращении Виктории Обидиной на подконтрольную Украине территорию. Ее авторы призвали о помощи Организации Объединенных Наций и Красного Креста, которые «взяли на себя ответственность за эвакуацию всех мирных жителей с территории завода «Азовсталь», и им это не удалось».
17 октября Украина провела еще один масштабный обмен пленными и вернула домой 108 женщин, большинство из которых военные. Из уволенных есть и те, кто попал в плен еще до 24 февраля.
Среди уволенных: 37 эвакуированных из «Азовстали», 11 офицерок, 85 рядовых и сержанток. Они представляют разные силы: ВСУ, Военно-морские силы, территориальную оборону, Нацгвардию, Государственную специальную службу транспорта и Госпогранслужбу. 12 уволенных женщин - гражданские.
Пока известно об увольнении парамедикине Татьяны Васильченко, которая находилась на заводе «Азовсталь» во время его окружения; старшей лейтенантки медицинской службы Марины Голинько; медсестры хирургического отделения 555 военного госпиталя Елены Зубовой; медики Валентины Пащенко.
Об этом сообщает «Укринформ».
Виктория была разлучена с дочерью во время эвакуации из Мариуполя 8 мая. В колонне с эвакуированными мариупольцами в Запорожье прибыли только девочка, а ее маму оставили в фильтрационном лагере.
Экскомандир полка Максим Жорин отметил, что мама Алисы была военной медикиней и круглосуточно оказывала помощь раненым на «Азовстали».
Девочку передали родственникам, вместе с ними она ждала возвращения мамы.
Об уходе медикини призвали «Азов», вице-премьер-министра Ирину Верещук, к переговорам присоединялся также Красный Крест.
На платформе Change.org даже зарегистрировали петицию о возвращении Виктории Обидиной на подконтрольную Украине территорию. Ее авторы призвали о помощи Организации Объединенных Наций и Красного Креста, которые «взяли на себя ответственность за эвакуацию всех мирных жителей с территории завода «Азовсталь», и им это не удалось».
17 октября Украина провела еще один масштабный обмен пленными и вернула домой 108 женщин, большинство из которых военные. Из уволенных есть и те, кто попал в плен еще до 24 февраля.
Среди уволенных: 37 эвакуированных из «Азовстали», 11 офицерок, 85 рядовых и сержанток. Они представляют разные силы: ВСУ, Военно-морские силы, территориальную оборону, Нацгвардию, Государственную специальную службу транспорта и Госпогранслужбу. 12 уволенных женщин - гражданские.
Пока известно об увольнении парамедикине Татьяны Васильченко, которая находилась на заводе «Азовсталь» во время его окружения; старшей лейтенантки медицинской службы Марины Голинько; медсестры хирургического отделения 555 военного госпиталя Елены Зубовой; медики Валентины Пащенко.