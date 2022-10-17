Об этом сообщает «Укринформ».

Виктория была разлучена с дочерью во время эвакуации из Мариуполя 8 мая. В колонне с эвакуированными мариупольцами в Запорожье прибыли только девочка, а ее маму оставили в фильтрационном лагере.

Экскомандир полка Максим Жорин отметил, что мама Алисы была военной медикиней и круглосуточно оказывала помощь раненым на «Азовстали».

Девочку передали родственникам, вместе с ними она ждала возвращения мамы.

Об уходе медикини призвали «Азов», вице-премьер-министра Ирину Верещук, к переговорам присоединялся также Красный Крест.

На платформе Change.org даже зарегистрировали петицию о возвращении Виктории Обидиной на подконтрольную Украине территорию. Ее авторы призвали о помощи Организации Объединенных Наций и Красного Креста, которые «взяли на себя ответственность за эвакуацию всех мирных жителей с территории завода «Азовсталь», и им это не удалось».

17 октября Украина провела еще один масштабный обмен пленными и вернула домой 108 женщин, большинство из которых военные. Из уволенных есть и те, кто попал в плен еще до 24 февраля.

Среди уволенных: 37 эвакуированных из «Азовстали», 11 офицерок, 85 рядовых и сержанток. Они представляют разные силы: ВСУ, Военно-морские силы, территориальную оборону, Нацгвардию, Государственную специальную службу транспорта и Госпогранслужбу. 12 уволенных женщин - гражданские.

Пока известно об увольнении парамедикине Татьяны Васильченко, которая находилась на заводе «Азовсталь» во время его окружения; старшей лейтенантки медицинской службы Марины Голинько; медсестры хирургического отделения 555 военного госпиталя Елены Зубовой; медики Валентины Пащенко.