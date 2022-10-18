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Цены на гречневую крупу в Украине скоро могут упасть до 60-70 гривен за килограмм, поскольку аграрии собирают новый урожай.
Об этом заявил директор Департамента аграрного развития Минагрополитики Игорь Виштак, передает пресс-служба ведомства.
— Сейчас в перерабатывающие предприятия поступает гречка с нового урожая. Есть перспективы, что цена снизится до 60-70 грн за килограмм, — отметил он.
По его словам, больше всего гречки намолотили аграрии Сумской области — 15,5 тысячи тонн. Хотя со сбором урожая в прифронтовых и приграничных зонах есть определенные трудности из-за безопасности работников и частично разрушенной инфраструктуры.
Далее следуют Житомирская и Хмельницкая области — каждая из областей уже собрала по 15,2 тысячи тонн гречки.
В общей сложности гречки на сегодня собрали более 120 тысяч тонн. Ожидается его в этом сезоне более 150 тысяч тонн, сообщил чиновник.
Ранее сообщалось, что продукты и безалкогольные напитки в сентябре на территории Николаевской области подорожали на 2,1%. Больше всего выросли в цене яйца – на 32,9%.
Цены на гречневую крупу в Украине скоро могут упасть до 60-70 гривен за килограмм, поскольку аграрии собирают новый урожай.
Об этом заявил директор Департамента аграрного развития Минагрополитики Игорь Виштак, передает пресс-служба ведомства.
— Сейчас в перерабатывающие предприятия поступает гречка с нового урожая. Есть перспективы, что цена снизится до 60-70 грн за килограмм, — отметил он.
По его словам, больше всего гречки намолотили аграрии Сумской области — 15,5 тысячи тонн. Хотя со сбором урожая в прифронтовых и приграничных зонах есть определенные трудности из-за безопасности работников и частично разрушенной инфраструктуры.
Далее следуют Житомирская и Хмельницкая области — каждая из областей уже собрала по 15,2 тысячи тонн гречки.
В общей сложности гречки на сегодня собрали более 120 тысяч тонн. Ожидается его в этом сезоне более 150 тысяч тонн, сообщил чиновник.
Ранее сообщалось, что продукты и безалкогольные напитки в сентябре на территории Николаевской области подорожали на 2,1%. Больше всего выросли в цене яйца – на 32,9%.