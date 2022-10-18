Во вторник, 18 октября, российский самолет Су-25 сбит в небе над Бериславским районом Херсонской области.

Об этом сообщает воздушное командование «Юг».

— 18 октября, около 09:00, в Бериславском районе Херсонской области подразделением Херсонской зенитной ракетной бригады воздушного командования «Юг» сбит российский штурмовик Су-25, — говорится в сообщении.

Напомним, что украинские войска за прошедшие сутки ликвидировали еще 530 оккупантов. Всего с начала полномасштабной войны Россия потеряла около 66 тысяч своих военных.