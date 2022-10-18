Две тепловые электростанции (ТЭС) энергохолдинга «ДТЭК» получили существенные повреждения в результате российских обстрелов.

Об этом сообщил исполнительный директор Дмитрий Сахарук в телемарафоне во вторник, 18 октября.

— К сожалению, сегодня враг попал в два объекта нашей компании – две теплоэлектростанции. К сожалению, есть семь пострадавших работников, один погиб, - сказал он.

По словам Дмитрия Сахарука, на обеих ТЭС причинены существенные повреждения именно тем объектам, которые являются критическими для работы станций, без которых они нормально работать не могут.

— Сейчас идет инспекция, в некоторых местах осуществляется тушение пожаров и будем смотреть, что делать дальше, чтобы возобновить нормальную работу, — отметил Дмитрий Сахарук.

Ранее сообщалось, что в Украине жители городов и сел могут остаться без света и воды из-за постоянных обстрелов энергетической инфраструктуры со стороны России.