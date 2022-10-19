В Центральной библиотеке имени Марка Кропивницкого 18 октября открылась выставка работ заслуженной мастерицы Украины Валентины Дымовой. В экспозиции представлены полотенца, вышиванки, куклы-мотанки.

Об этом сообщаю «Суспільне».

Несмотря на возможность уехать за границу, мастерица остается в Николаеве. Называет его родным домом, хотя и родилась в Одесской области. Вспоминает начало творческого пути.

— Я еще в школу не ходила, еще тогда мама купила мне пяльца, и на ткани она мне показывала, как вышивать. Это было именно тем толчком – мамины работы, – вспоминает Валентина Дымова.

В экспозиции представлены 33 работы мастера: восемнадцать полотенец, десять вышиванок и пять кукол-мотанок.

На выставку пришел Александр Сычев. Называет себя ценителем таланта мастера.

— Я благодарю Валентина за те три вышиванки, которые она мне вышила своими волшебными руками. И спасибо за оберег, который она тоже сделала своими руками, – поделился Александр Сычев.

Выставка прошла в рамках проекта «Берегини Украины».

— Главной целью этого проекта было показать творчество мастериц, которые продолжили работать, проживать в прифронтовом Николаеве, - сказала глава ассоциации «АРТ-соблазн» Валентина Кривцова.

Учитывая ситуацию в Николаеве, мероприятия публично не анонсируются. Выставка будет работать до конца октября. Следующей героиней цикла «Берегини Украины» станет ткаль Наталья Мазур.

Напомним, что в Николаеве нарисовали мурал, посвященный работам художника-любителя Сергея Лунева. На стенописи изображены льва из Каштанового сквера и ворота на Обсерваторной. До недавнего времени городские пейзажи николаевского художника Сергея Лунева красовались только на бумаге формата А3.