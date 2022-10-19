Въезд на территорию Херсонской области для гражданских лиц закрывается на 7 дней.

Об этом сообщают оккупационные власти Херсонской области.

— В Херсоне началось организованное перемещение жителей на другой берег Днепра. Для этого были запущены паромы, перевозящие людей из Херсона в Олешки и Голую Пристань. Там же развернут пункт временного размещения, где спасатели уже распределят направление для поездки – его выберут на основе желания самого человека, – рассказали в назначенной российскими войсками администрации Олешки.

Напомним, что в Херсонской области оккупационные власти призвали жителей четырех районов выехать на левый берег Днепра.

Также сообщалось, что российские оккупанты готовят принудительную депортацию Херсона, потому что хотят заселить город лояльными к России жителями.