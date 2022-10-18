Российские оккупанты готовят принудительную депортацию Херсона, потому что хотят заселить город лояльными к России жителями.

Такое мнение высказал мэр Мелитополя Иван Фёдоров.

— Новое проявление геноцида на оккупированных территориях. Рашисты готовят принудительную депортацию всего города. Украинцев в оккупации убивают, пытают, морят бесчеловечными условиями жизни, а теперь еще и лишают дома, – отметил Иван Федоров.

По его мнению, оккупанты хотят заселить город военными и предателями, чтобы Херсон превратился в форпост «русского мира» на юге Украины.

— Большие планы у оккупантов и на Мелитополь. Но они уже просчитались. Потому что и Херсон, и Мелитополь, и все города и городки на временно оккупированной – это Украина. Враги убедятся в этом очень скоро, – подытожил он.

Как известно, оккупационные власти Херсонщины призвали жителей четырех районов выехать на левый берег Днепра.

А новый командующий российской армией в Украине Сергей Суровикин не исключает принятия «непростых решений» по поводу будущего прихода в оккупированный Херсон ВСУ.

Глава Николаевской ОВА Виталий Ким сомневается в правдивости этих заявлений.