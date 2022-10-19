Коллаборант Владимир Сальдо заявил, что так называемое руководство Херсонской области решило перебраться на левый берег в связи с якобы подготовкой контрнаступления ВСУ.

Об этом сообщает оккупационный «глава региона» Владимир Сальдо.

По словам коллаборанта, на левобережье Днепра переезжают все подразделения и министерства так называемой «гражданской администрации» Херсонской области.

Напомним, что представители оккупационной администрации Херсона и области заявили, что планируют вывезти около 50-60 тысяч жителей из 4 правобережных районов области на левый берег Днепра или в Россию в связи с якобы подготовкой контрнаступления ВСУ.

Также сообщалось, что въезд для гражданских лиц в Херсонскую область закрывается на неделю.