20 октября по всей Сумской области на день отключат водоснабжение, также не будет работать электротранспорт и уличное освещение.
Об этом сообщил глава ОВА Дмитрий Живицкий
— по области отключаем водоснабжение с 7 до 23 часов; Не будет работать электротранспорт; Не будет работать уличное освещение. Просим производственные предприятия, рестораны и кофейни сделать завтра санитарный день или ограничить потребление электроэнергии по максимуму, – сообщил Дмитрий Живицкий.
По словам Живицкого, по возможности, если все заведомо ограничат потребление, удастся избежать отключения электроэнергии для населения.
В результате российских атак на украинскую энергетическую инфраструктуру 20 октября по всей Украине пройдет временное ограничение поставок электроэнергии.
20 октября по всей Сумской области на день отключат водоснабжение, также не будет работать электротранспорт и уличное освещение.
Об этом сообщил глава ОВА Дмитрий Живицкий
— по области отключаем водоснабжение с 7 до 23 часов; Не будет работать электротранспорт; Не будет работать уличное освещение. Просим производственные предприятия, рестораны и кофейни сделать завтра санитарный день или ограничить потребление электроэнергии по максимуму, – сообщил Дмитрий Живицкий.
По словам Живицкого, по возможности, если все заведомо ограничат потребление, удастся избежать отключения электроэнергии для населения.
В результате российских атак на украинскую энергетическую инфраструктуру 20 октября по всей Украине пройдет временное ограничение поставок электроэнергии.