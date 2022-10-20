20 октября по всей Сумской области на день отключат водоснабжение, также не будет работать электротранспорт и уличное освещение.

Об этом сообщил глава ОВА Дмитрий Живицкий

— по области отключаем водоснабжение с 7 до 23 часов; Не будет работать электротранспорт; Не будет работать уличное освещение. Просим производственные предприятия, рестораны и кофейни сделать завтра санитарный день или ограничить потребление электроэнергии по максимуму, – сообщил Дмитрий Живицкий.

По словам Живицкого, по возможности, если все заведомо ограничат потребление, удастся избежать отключения электроэнергии для населения.

В результате российских атак на украинскую энергетическую инфраструктуру 20 октября по всей Украине пройдет временное ограничение поставок электроэнергии.