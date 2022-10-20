|Швидкість вітру:
|8.7 м/с
|Схід сонця:
|07:16
|Захід сонця:
|17:57
|Температура завтра:
|+12 C°
|Швидкість вітру:
|6.2 м/с
|Схід сонця:
|07:27
|Захід сонця
|17:57
|Температура завтра:
|+9 C°
|Валюта
|Купівля
|Продаж
|USD
|39.95 грн
|40.45 грн
|EUR
|38 грн
|39 грн
В сутки украинские военные ликвидировали 370 российских оккупантов. В общей сложности за время войны РФ потеряла 66 тысяч 650 военных.
Об этом сообщили в Генштабе.
Общие боевые потери противника с 24.02 до 20.10 ориентировочно составили:
Ранее сообщалось, что ущерб, нанесенный с повествовательной территории Кинбурнской косы из-за военной агрессии России, ориентировочно составляет уже 100 миллиардов гривен.
В сутки украинские военные ликвидировали 370 российских оккупантов. В общей сложности за время войны РФ потеряла 66 тысяч 650 военных.
Об этом сообщили в Генштабе.
Общие боевые потери противника с 24.02 до 20.10 ориентировочно составили:
Ранее сообщалось, что ущерб, нанесенный с повествовательной территории Кинбурнской косы из-за военной агрессии России, ориентировочно составляет уже 100 миллиардов гривен.