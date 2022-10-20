В сутки украинские военные ликвидировали 370 российских оккупантов. В общей сложности за время войны РФ потеряла 66 тысяч 650 военных.

Об этом сообщили в Генштабе.

Общие боевые потери противника с 24.02 до 20.10 ориентировочно составили:

личного состава – около 66650 (+370);

танков – 2567 (+13);

боевых бронированных машин – 5255 (+20);

артиллерийских систем – 1646 (+9);

РСЗО – 372 (+0);

средства ПВО – 189 (+0);

самолетов – 269 (+0);

вертолетов - 243 (+1);

БПЛА оперативно-тактического уровня – 1311 (+25);

крылатые ракеты – 329 (+6);

корабли/катера – 16 (+0);

автомобильной техники и автоцистерн – 4005 (+6);

специальная техника – 147 (+1).

Ранее сообщалось, что ущерб, нанесенный с повествовательной территории Кинбурнской косы из-за военной агрессии России, ориентировочно составляет уже 100 миллиардов гривен.