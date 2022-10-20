Приказ президента России Владимир Путина призвать 300 тысяч резервистов для участия в боевых действиях в Украине подорвал доверие потребителей и деловую активность и, вероятно, будет оказывать давление на экономику в ближайшие месяцы.

Об этом сообщает Bloomberg со ссылкой на отчет исследовательского отдела центрального банка РФ.

— В сентябре возобновление экономической активности остановилось, и к концу месяца тенденция начала немного ухудшаться, — говорится в отчете.

«Частичная» мобилизация, первая со времен Второй мировой войны, вызвала отток из страны более 350 тысяч россиян, что усугубило и без того острую нехватку рабочей силы и негативно повлияло на доверие потребителей и бизнеса.

— Смена потребительских настроений на фоне растущей неопределенности может временно сдержать возобновление потребления в начале четвертого квартала. Сокращение рабочей силы после частичной мобилизации может усложнить усилия компаний по устранению ограничений предложения и ограничить общую тенденцию экономической активности в ближайшие месяцы, — цитирует отчет издания.

В отчете также отмечены другие экономические последствия путинского вторжения в Украину: отмечается, что влияние санкций США и Европы на нефтяной и высокотехнологичный секторы еще предстоит ощутить.

Напомним, что российские захватчики начали вывозить имущество из временно захваченного Энергодара Запорожской области, в том числе ограбили гостиницу «Скифскую».