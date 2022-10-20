Российские захватчики начали вывозить имущество из временно захваченного Энергодара Запорожской области, в том числе ограбили гостиницу «Скифскую».

Об этом сообщает НАЭК «Энергоатом».

«Оккупанты начинают бежать из Энергодара. Паника, страх и ожидания поражения, охвативших оккупантов в Херсонской и Запорожской областях, дошли и до Энергодара. Вчера, 19 октября, и сегодня ночью из центров компактного проживания российских военных и оккупационной «администрации» города начали вывозить награбленное имущество», — говорится в сообщении.

В частности, было зафиксировано массовое ограбление гостиницы «Скифская».

«Рашисты выносили оттуда и упаковывали в автобусы и грузовики все, что можно: телевизоры, холодильники, мебель, чайники и другие бытовые вещи. Такая эвакуация с ограблением или фактически разрешенное очередным указом путина мародерство под прикрытием введенного им «военного положения» на временно оккупированных Россией украинских территориях», — отметили в Энергоатоме.

Напомним, в Херсонской области оккупационные власти призвали жителей четырех районов выехать на левый берег Днепра . В то же время руководитель Херсонской ОВА Ярослав Янушевич просит жителей игнорировать такие призывы российских захватчиков.

Начальник Главного управления разведки Минобороны Кирилл Буданов считает, что до конца года украинские защитники продвинутся значительно вперед, по его словам, Украину ждут «значимые победы» .