В четверг, 20 октября, с 7:00 до 22:00 по всей Украине могут быть применены меры ограничения потребления электроэнергии. Когда отключат конкретную улицу – определяет оператор распределительных сетей (облэнерго).

Об этом сообщает пресс-служба «Укрэнерго».

Облэнерго сообщают потребителям о возможных отключениях через свои сайты. Они могут это делать в новостных лентах или в специально отведенном для этих сообщений разделе. Также некоторые из них делают это в «личных кабинетах» потребителя или через чат-боты разных мессенджеров.

Напомним, 20 октября по всей Сумской области в день отключат водоснабжение, также не будет работать электротранспорт и уличное освещение.