Подрыв россиянами Каховской гидроэлектростанции приведет к катастрофе с огромным количеством человеческих жертв, а также сделает невозможным водоснабжение в Крым на ближайшие годы.

Об этом секретарь Совета национальной безопасности и обороны Алексей Данилов заявил «24 каналу ».

По его словам, СНБО рассматривает варианты такого шага россиян.

— Тогда вообще я не могу объяснить, как мир должен на это реагировать. Потому что это не только уничтожение объектов инфраструктуры. Это будет крушение огромных масштабов с огромным количеством человеческих жертв, — сказал Алексей Данилов.

Он отметил, что в этом случае в ближайшие годы будет невозможным водоснабжение Крыма, а этот вопрос важен для России.

— Другое дело, что они могут уничтожить имеющиеся там агрегаты и которые производили электроэнергию для нашей страны. Это они могут сделать, у нас есть информация по этим вещам, — подчеркнул секретарь СНБО.

Ранее сообщалось, что Россия может использовать атаку на Каховскую ГЭС, чтобы прикрыть или оправдать свое отступление в Херсонской области.