В четверг, 20 октября, в Николаеве курсируют около 300 единиц общественного транспорта.

Об этом сообщил мэр Александр Сенкевич во время брифинга, пишут «НикВести».

Он напомнил, что количество электротранспорта в целях экономии энергии уменьшилось на 60%. При этом увеличили количество автобусов по маршрутам.

— Сегодня город работает в режиме экономии электроэнергии. Мы уменьшили на 60% количество электротранспорта на улицах Николаева. Сегодня по городу всего курсируют 14 троллейбусов и 12 трамваев, остальной транспорт – это автобусы и маршрутки. Надеюсь, что это не очень создаст неудобства николаевцам, и они поймут, что это делается в интересах нашего государства. Общее количество транспорта сегодня около 300 единиц. Чуть больше у нас обычно курсирует каждый день. Мы просто сегодня заменили троллейбусы и трамваи автобусами, — отметил мэр.

Напомним, что в городе также выключили светофоры. Вместе с тем, «Укрэнерго» сообщило о том, что 20 октября по всей Украине могут быть применены меры по ограничению потребления с 7:00 утра до 22:00 вечера. Где именно и в какое время будут отключения — советуют смотреть на сайтах операторов. Отключения будут поочередные – продолжительность очереди также определяет облэнерго, но не более 4 часов.