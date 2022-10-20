В Николаеве заколачивать окна, которые выбили в результате российских обстрелов, будут команды из Житомира, Ровно и Луцка.

Об этом сообщил мэр Александр Сенкевич во время брифинга в «Медиацентре Украина» 20 октября, пишут «НикВести».

– Сегодня наши команды не успевают работать. Я попросил через Ассоциацию городов Украины другие города помочь нам. Собственно, уже отработали команды из Одессы и Ивано-Франковска. Сейчас уже приступили к работе команды из Житомира, Ровно и ожидаем команды из Луцка. Надеюсь, что эти люди помогут нам. Сейчас количество разбитых окон, которые мы закрываем ОСБ-плитами и монтажной пеной, составляет 60%. У нас еще много работы, - отметил городской голова.

Напомним, в сентябре мэр сообщал, что в Николаеве частично или полностью без окон остался практически каждый второй многоквартирный дом.

Также сообщалось, что одесские коммунальщики быстро забили ОСБ-плитами все пострадавшие от обстрела окна в поликлинике и гимназии Николаева.