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В Николаеве заколачивать окна, которые выбили в результате российских обстрелов, будут команды из Житомира, Ровно и Луцка.
Об этом сообщил мэр Александр Сенкевич во время брифинга в «Медиацентре Украина» 20 октября, пишут «НикВести».
– Сегодня наши команды не успевают работать. Я попросил через Ассоциацию городов Украины другие города помочь нам. Собственно, уже отработали команды из Одессы и Ивано-Франковска. Сейчас уже приступили к работе команды из Житомира, Ровно и ожидаем команды из Луцка. Надеюсь, что эти люди помогут нам. Сейчас количество разбитых окон, которые мы закрываем ОСБ-плитами и монтажной пеной, составляет 60%. У нас еще много работы, - отметил городской голова.
Напомним, в сентябре мэр сообщал, что в Николаеве частично или полностью без окон остался практически каждый второй многоквартирный дом.
Также сообщалось, что одесские коммунальщики быстро забили ОСБ-плитами все пострадавшие от обстрела окна в поликлинике и гимназии Николаева.
В Николаеве заколачивать окна, которые выбили в результате российских обстрелов, будут команды из Житомира, Ровно и Луцка.
Об этом сообщил мэр Александр Сенкевич во время брифинга в «Медиацентре Украина» 20 октября, пишут «НикВести».
– Сегодня наши команды не успевают работать. Я попросил через Ассоциацию городов Украины другие города помочь нам. Собственно, уже отработали команды из Одессы и Ивано-Франковска. Сейчас уже приступили к работе команды из Житомира, Ровно и ожидаем команды из Луцка. Надеюсь, что эти люди помогут нам. Сейчас количество разбитых окон, которые мы закрываем ОСБ-плитами и монтажной пеной, составляет 60%. У нас еще много работы, - отметил городской голова.
Напомним, в сентябре мэр сообщал, что в Николаеве частично или полностью без окон остался практически каждый второй многоквартирный дом.
Также сообщалось, что одесские коммунальщики быстро забили ОСБ-плитами все пострадавшие от обстрела окна в поликлинике и гимназии Николаева.