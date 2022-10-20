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Мариупольцы пытаются покинуть город после объявления военного положения.
Об этом сообщили в Мариупольском городском совете и.
Отмечается, что украинцы массово выезжают с временно оккупированных территорий, опасаясь начала мобилизации. Огромная очередь автомобилей выискивалась на Новоазовском пункте пропуска.
— Призываем мариупольцев любым способом уезжать из оккупированного города. Пытаться добраться до подконтрольных территорий Украины, делать все, чтобы не стать жертвой так называемой «могилизации», — говорится в сообщении.
Напомним, что российские оккупанты утром 19 октября демонтировали мемориал жертвам голодомора, установленный в 2004 году в центре Мариуполя.
Мариупольцы пытаются покинуть город после объявления военного положения.
Об этом сообщили в Мариупольском городском совете и.
Отмечается, что украинцы массово выезжают с временно оккупированных территорий, опасаясь начала мобилизации. Огромная очередь автомобилей выискивалась на Новоазовском пункте пропуска.
— Призываем мариупольцев любым способом уезжать из оккупированного города. Пытаться добраться до подконтрольных территорий Украины, делать все, чтобы не стать жертвой так называемой «могилизации», — говорится в сообщении.
Напомним, что российские оккупанты утром 19 октября демонтировали мемориал жертвам голодомора, установленный в 2004 году в центре Мариуполя.