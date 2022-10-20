В Нью-Йорке показали 150 плакатов военного времени от десяти украинских художников.

Благотворительная выставка «Украинские плакаты военного времени» прошла в частном галерейном пространстве Майка Дуплера, в центральной части Мангеттена, пишет "Украинская правда" .

Целью выставки кроме борьбы с роспропагандой был благотворительный сбор средств, говорят организаторы.

На вырученные средства приобретут специальное медицинское оборудование для Нежинского городского роддома.

На выставке были представлены 10 украинских иллюстраторов, графических дизайнеров и художников.

В частности, киевский иллюстратор Александр Грехов показал свои иронические плакаты, созданные во время войны, а также работы по циклу «Квантовый скачок Шевченко».

Графический дизайнер Закентий Горобьев показал свои постеры из серии Be Brave!, а также известные работы «Крокоборос», «Россия монстр» и «Together Happy!».

Катя Лисова показала плакаты из серии диджиталов коллажей «Сила памяти».

Николай Гончаров передал для выставки в Нью-Йорке плакаты, над которыми работал с начала войны в 2014 году.

Свои работы также представили Настя Гайдаенко, Даша Подольцева, Алексей Сай, Никита Шилимов, Никита Титов, Альбина Ялоза.

Большинство художников по-прежнему экспонировали свои плакаты за границей.

В экспозицию выставки вошли работы авторов, давно сотрудничающих с международным симпозиумом современного искусства BIRUCHIY.

На выставке также представили работы молодых художниц, которые отобрали кураторы Национального Центра «Украинский Дом».

— Сегодня крайне важно показывать миру наше актуальное искусство, рефлексирующее на жестокие события: кровавые убийства, пытки, издевательства над женщинами, детьми и пленными, разрушение и уничтожение наших городов, откровенный геноцид украинского народа, – говорит куратор проекта Елена Сперанская.

Событие организовывали при поддержке и участии ОО «Союз Исследователей Современного Искусства» (Украина), Cybertone Inc. (США), «SpeedPro» Лонг-Айленд-Сити и ресторана итальянской кухни Maestro Pasta (США).

Также выставку провели при поддержке Генерального Консульства Украины в городе Нью-Йорк и благотворительного фонда Help Ukraine Center USA (Нью-Йорк, США).

Напомним, в Центральной библиотеке имени Марка Кропивницкого 18 октября была открыта выставка работ заслуженной мастерицы Украины Валентины Дымовой. В экспозиции представлены полотенца, вышиванки, куклы-мотанки.