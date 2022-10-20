Министерство цифровой трансформации начало бета-тестирование функции в приложении «Дія», позволяющей внутренне перемещенным лицам изменить место жительства или отменить свой статус ВПЛ.

Об этом сообщает пресс-служба Минцифры.

Чтобы отменить статус ВПЛ, нужно иметь справку о нем в Действии. А чтобы приобщиться к тестированию изменения места жительства ВПЛ, необходимо не только иметь справку об этом статусе в «Дії», но и физически находиться по новому адресу, чтобы подтвердить геолокацию.

Присоединиться к бета-тесту можно по ссылке.

— После полномасштабного вторжения 1,4 млн человек подали заявление о получении справки ВПЛ и оформили регулярные выплаты от государства в «Дії». Теперь мы хотим, чтобы люди без очередей и сбора бумажек по госорганам могли изменить адрес проживания или отменить статус ВПЛ в приложении, — комментирует министр цифровой трансформации Михаил Федоров.

Напомним, Кабинет министров продлил с 1 октября по 1 декабря срок подачи заявок внутренних переселенцев, не получивших помощь на 2000-3000 гривен весной 2022 года.