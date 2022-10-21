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Українські військові минулої доби ліквідували 100 окупантів, 6 танків та 3 броньовані автомобілі. Загальна кількість втрат російської армії з початку вторгнення складає 66 тисяч 750 військових.
Про це повідомляє Генштаб ЗСУ.
Загальні бойові втрати противника на 21 жовтня орієнтовно склали:
Раніше повідомлялося, що протягом 20 жовтня ЗСУ тричі відбили авіаційні атаки росіян у Бериславському районі Херсонщини.
Українські військові минулої доби ліквідували 100 окупантів, 6 танків та 3 броньовані автомобілі. Загальна кількість втрат російської армії з початку вторгнення складає 66 тисяч 750 військових.
Про це повідомляє Генштаб ЗСУ.
Загальні бойові втрати противника на 21 жовтня орієнтовно склали:
Раніше повідомлялося, що протягом 20 жовтня ЗСУ тричі відбили авіаційні атаки росіян у Бериславському районі Херсонщини.