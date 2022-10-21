Українські військові минулої доби ліквідували 100 окупантів, 6 танків та 3 броньовані автомобілі. Загальна кількість втрат російської армії з початку вторгнення складає 66 тисяч 750 військових.

Про це повідомляє Генштаб ЗСУ.

Загальні бойові втрати противника на 21 жовтня орієнтовно склали:

особового складу - близько 66750 (+100);

танків - 2573 (+6);

бойових броньованих машин - 5258 (+3);

артилерійських систем - 1648 (+2);

РСЗВ - 372 (+0);

кошти ППО - 189 (+0);

літаків - 269 (+0);

вертольотів - 243 (+0);

БПЛА оперативно-тактичного рівня - 1325 (+14);

крилаті ракети - 329 (+0);

кораблі/катери - 16 (+0);

автомобільної техніки та автоцистерн - 4006 (+1);

спеціальна техніка - 147 (+0).

Раніше повідомлялося, що протягом 20 жовтня ЗСУ тричі відбили авіаційні атаки росіян у Бериславському районі Херсонщини.