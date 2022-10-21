В пятницу, 21 октября, от вражеских обстрелов Запорожья пострадали пять человек.

Об этом сообщил секретарь горсовета Анатолий Куртев.

Также повреждена гражданская инфраструктура и многоквартирный дом.

— К сожалению, пятеро пострадавших. Четыре человека находятся в состоянии средней тяжести, они госпитализированы. Один человек находится на амбулаторном лечении, — отметил Анатолий Куртев.

Он добавил, что была получена информация о попадании ракеты в жилой дом. Кроме того, вражескую атаку подверглось учебное заведение. Там на территории лежит неразорванный боеприпас.

— Еще известно о попадании на открытые территории. На местах уже работают соответствующие службы, - сообщил он.

Напомним, что враг атаковал город ракетами С-300.