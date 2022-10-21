Глава Донецкой областной военной администрации Павел Кириленко сообщил о возобновлении газоснабжения в области.
Об этом он написал в телеграмм-канале в пятницу, 21 октября.
— Фактически сделано невозможно: в Донецкой области возобновлено газоснабжение. Это – без преувеличения – героический поступок всех, причастных к этому процессу. В частности, работников облгаза, «Укртрансгаза», областной и местных военных администраций, — написал Павел Кириленко.
По его словам, столь высокую оценку на заседании штаба по подготовке объектов жилищно-коммунального хозяйства к осенне-зимнему периоду во время военного положения высказал министр развития громад и территорий Украины Алексей Чернышев.
Напомним, что АО «Укргаздобыча» запустило скважину с суточным дебитом более 140 тысяч кубометров газа в Харьковской области.
Глава Донецкой областной военной администрации Павел Кириленко сообщил о возобновлении газоснабжения в области.
Об этом он написал в телеграмм-канале в пятницу, 21 октября.
— Фактически сделано невозможно: в Донецкой области возобновлено газоснабжение. Это – без преувеличения – героический поступок всех, причастных к этому процессу. В частности, работников облгаза, «Укртрансгаза», областной и местных военных администраций, — написал Павел Кириленко.
По его словам, столь высокую оценку на заседании штаба по подготовке объектов жилищно-коммунального хозяйства к осенне-зимнему периоду во время военного положения высказал министр развития громад и территорий Украины Алексей Чернышев.
Напомним, что АО «Укргаздобыча» запустило скважину с суточным дебитом более 140 тысяч кубометров газа в Харьковской области.