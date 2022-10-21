Украинцы, которых оккупанты депортировали в Россию, смогут легче вернуться на Родину.

Об этом сообщил премьер-министр Украины Денис Шмигаль.

Правительство запускает документ-удостоверение личности на возвращение в Украину. Этот документ могут получить члены семей депортированных людей в Государственной миграционной службе. Получение документа возможно и на основе обращения Минреинтеграции.

Оформление удостоверения будет бесплатным и будет производиться через пять рабочих дней.

— Будем делать все, чтобы помочь каждому украинцу вернуться домой, — резюмировал премьер.

Ранее сообщалось, что журналист Дмитрий Багненко вместе с женой и дочерью пережил захват Херсона российскими захватчиками и оккупацию. Все это время он вел тайную съемку, смонтированную в документальный фильм BBC.