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Украинцы, которых оккупанты депортировали в Россию, смогут легче вернуться на Родину.
Об этом сообщил премьер-министр Украины Денис Шмигаль.
Правительство запускает документ-удостоверение личности на возвращение в Украину. Этот документ могут получить члены семей депортированных людей в Государственной миграционной службе. Получение документа возможно и на основе обращения Минреинтеграции.
Оформление удостоверения будет бесплатным и будет производиться через пять рабочих дней.
— Будем делать все, чтобы помочь каждому украинцу вернуться домой, — резюмировал премьер.
Ранее сообщалось, что журналист Дмитрий Багненко вместе с женой и дочерью пережил захват Херсона российскими захватчиками и оккупацию. Все это время он вел тайную съемку, смонтированную в документальный фильм BBC.
Украинцы, которых оккупанты депортировали в Россию, смогут легче вернуться на Родину.
Об этом сообщил премьер-министр Украины Денис Шмигаль.
Правительство запускает документ-удостоверение личности на возвращение в Украину. Этот документ могут получить члены семей депортированных людей в Государственной миграционной службе. Получение документа возможно и на основе обращения Минреинтеграции.
Оформление удостоверения будет бесплатным и будет производиться через пять рабочих дней.
— Будем делать все, чтобы помочь каждому украинцу вернуться домой, — резюмировал премьер.
Ранее сообщалось, что журналист Дмитрий Багненко вместе с женой и дочерью пережил захват Херсона российскими захватчиками и оккупацию. Все это время он вел тайную съемку, смонтированную в документальный фильм BBC.