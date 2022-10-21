К отоплению уже подключили более 4 тысяч больниц, школ и детских садов в 20 регионах и Киеве.

Об этом министр развития общин и территорий Алексей Чернышев рассказал во время общения с журналистами 21 октября, пишет hromadske .

Кроме того, в девяти областях и Киеве уже начинают отапливать жилые дома. По словам Чернышева, 18 областей на 100% подготовлены к старту отопления. В целом готовность котельных по Украине - 99,1%.

Также возобновлено 44% пострадавших от обстрелов объектов критической инфраструктуры в сфере теплоснабжения. В общей сложности пострадал 581 объект.

— Руководители ОВА, мэры городов, спасатели, строители и работники коммунальных служб в условиях войны ежедневно, а на самом деле 24/7 делают все, чтобы как можно быстрее восстановить все разрушенное врагом. Старт нынешнего отопительного сезона — это результат командной работы центральных, местных властей и коммунальщиков, — сказал Алексей Чернышев.

Напомним, что Николаев, несмотря на регулярные обстрелы россиян, готов к отопительному сезону . Его в городе планируют начать с 1 ноября.