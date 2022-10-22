По данным на утро субботы, 22 октября, украинские военные ликвидировали в сутки 320 российских солдат.

Общая численность потерь российской армии с начала вторжения составляет 67 тысяч 070 военных, сообщает Генштаб.

Общие боевые потери противника с 24.02 до 22.10 ориентировочно составили:

личного состава - около 67070 (+320);

танков - 2579 (+6);

боевых бронированных машин - 5266 (+8);

артиллерийских систем - 1653 (+5);

РСЗО - 373 (+0);

средства ПВО - 189 (+0);

самолетов - 270 (+1);

вертолетов - 243 (+0);

БПЛА оперативно-тактического уровня - 1341 (+16);

крылатые ракеты - 329 (+0);

корабли/катера - 16 (+0);

автомобильной техники и автоцистерн - 4021 (+15);

специальная техника - 148 (+1).

Напомним, украинские защитники ударили по скоплению российских войск в Николаевской и Херсонской областях.