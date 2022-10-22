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По данным на утро субботы, 22 октября, украинские военные ликвидировали в сутки 320 российских солдат.
Общая численность потерь российской армии с начала вторжения составляет 67 тысяч 070 военных, сообщает Генштаб.
Общие боевые потери противника с 24.02 до 22.10 ориентировочно составили:
Напомним, украинские защитники ударили по скоплению российских войск в Николаевской и Херсонской областях.
По данным на утро субботы, 22 октября, украинские военные ликвидировали в сутки 320 российских солдат.
Общая численность потерь российской армии с начала вторжения составляет 67 тысяч 070 военных, сообщает Генштаб.
Общие боевые потери противника с 24.02 до 22.10 ориентировочно составили:
Напомним, украинские защитники ударили по скоплению российских войск в Николаевской и Херсонской областях.