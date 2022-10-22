Завтра, 23 октября, Николаевская областная станция переливания крови ожидает доноров с группами крови II(+), I(-), II(-), III(-) и IV(-).
Об этом сообщается в телеграмм-канале станции.
«Мы также обязательно примем и доноров с другими группами и резусами!», - добавили медики.
Николаевская бластная станция переливания крови работает с 8:00 и находится по адресу Николаев, переулок Радио, 2. При себе иметь паспорт.
Завтра, 23 октября, Николаевская областная станция переливания крови ожидает доноров с группами крови II(+), I(-), II(-), III(-) и IV(-).
Об этом сообщается в телеграмм-канале станции.
«Мы также обязательно примем и доноров с другими группами и резусами!», - добавили медики.
Николаевская бластная станция переливания крови работает с 8:00 и находится по адресу Николаев, переулок Радио, 2. При себе иметь паспорт.