Россия держит на боевом дежурстве в Черном море 11 боевых кораблей, из них два ракетоносителя с 16 «Калибрами».

Об этом сообщает Оперативное командование «Юг».

«В Черном море общая численность корабельной группировки врага составляет 11 кораблей и катеров, в том числе 3 больших десантных корабля и два носителя высокоточных крылатых ракет с суммарным залпом 16 «Калибров»», — говорится в сообщении.

В то же время в командовании отметили, что корабли России не решаются выходить из своей «зоны комфорта», очевидно сдержанные международными гарантиями обеспечения функционирования зерновых коридоров, а также опасением украинских средств поражения.

Напомним, в результате ночных ракетных обстрелов 23 октября в Николаеве повреждения получили 5 многоэтажек. В них выбито около 250 окон и 115 балконных рам.