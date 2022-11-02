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В Николаевской области одну из громад враг обстрелял кассетными снарядами, один человек ранен.
Об этом сообщили в Николаевской ОВО.
Вчера, 1 ноября, в 12:10 враг нанес удар по сельскохозяйственному предприятию Шевченковской горомады. Пострадавших нет.
Также вчера, ориентировочно в 14:10 и 16:20, враг нанес удары по двум населенным пунктам Галицыновской громады. В результате обстрела кассетными снарядами человек получил ранения. Подробная информация уточняется.
Утром, 2 ноября, в 06:00 в результате вражеских обстрелов поврежден жилой дом в населенном пункте Первомайской громады. Пострадавших нет.
Вчера, 1 ноября, с 09:30 до 12:00 и сегодня, 2 ноября, в 03:45 обстрелы подвергся населенный пункт Широковской громады. В результате попадания боеприпасов и их обломков возникло возгорание одного дома. Также попадания были в ранее разрушеные здания. Пострадавших нет.
Продолжаются обстрелы Березнеговатской громады. Так, вчера, ориентировочно в 22:32 был обстрелян один из населенных пунктов громады. Пострадавших нет. Информация о повреждениях уточняется.
Ранее сообщалось, что в течение 1 ноября наша авиация нанесла 8 ударов по скоплениям живой силы и техники, по зенитно-ракетному комплексу и опорному пункту россиян на юге.
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В Николаевской области одну из громад враг обстрелял кассетными снарядами, один человек ранен.
Об этом сообщили в Николаевской ОВО.
Вчера, 1 ноября, в 12:10 враг нанес удар по сельскохозяйственному предприятию Шевченковской горомады. Пострадавших нет.
Также вчера, ориентировочно в 14:10 и 16:20, враг нанес удары по двум населенным пунктам Галицыновской громады. В результате обстрела кассетными снарядами человек получил ранения. Подробная информация уточняется.
Утром, 2 ноября, в 06:00 в результате вражеских обстрелов поврежден жилой дом в населенном пункте Первомайской громады. Пострадавших нет.
Вчера, 1 ноября, с 09:30 до 12:00 и сегодня, 2 ноября, в 03:45 обстрелы подвергся населенный пункт Широковской громады. В результате попадания боеприпасов и их обломков возникло возгорание одного дома. Также попадания были в ранее разрушеные здания. Пострадавших нет.
Продолжаются обстрелы Березнеговатской громады. Так, вчера, ориентировочно в 22:32 был обстрелян один из населенных пунктов громады. Пострадавших нет. Информация о повреждениях уточняется.
Ранее сообщалось, что в течение 1 ноября наша авиация нанесла 8 ударов по скоплениям живой силы и техники, по зенитно-ракетному комплексу и опорному пункту россиян на юге.