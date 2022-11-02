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В Николаеве ряд объектов и памятников забаррикадируют мешками с песком, чтобы спасти от возможных повреждений из-за постоянных обстрелов со стороны российских захватчиков.
Об этом сообщил первый заместитель Николаевского городского головы Виталий Луков в интервью ТРК «НИС-ТВ».
— На улице Садовой у нас очень знаковые достопримечательности. Я не буду все озвучивать, но есть объекты, которые мы спрячем. Тысячи мешков, десятки тонн песка, но єто того стоит, чтобы спрятать святые места для николаевцев, — уверен Виталий Луков.
Напомним, что в городе уже закрыли мешками с песком памятник Тарасу Шевченко и памятник Святому Николаю в Каштановом сквере.
Также напомним, что весной в столице вокруг объектов, составляющих историческую ценность, возвели защитные пояса из заполненных мешков и строительных лесов.
Кроме того, сообщалось, что после окончания российско-украинской войны в Николаеве будет установлен новый памятник погибшим правоохранителям.
В вечере 19 октября прогремел взрыв, в результате которого был взорван памятник Солдатам правопорядка, установленный во времена Советского Союза.
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В Николаеве ряд объектов и памятников забаррикадируют мешками с песком, чтобы спасти от возможных повреждений из-за постоянных обстрелов со стороны российских захватчиков.
Об этом сообщил первый заместитель Николаевского городского головы Виталий Луков в интервью ТРК «НИС-ТВ».
— На улице Садовой у нас очень знаковые достопримечательности. Я не буду все озвучивать, но есть объекты, которые мы спрячем. Тысячи мешков, десятки тонн песка, но єто того стоит, чтобы спрятать святые места для николаевцев, — уверен Виталий Луков.
Напомним, что в городе уже закрыли мешками с песком памятник Тарасу Шевченко и памятник Святому Николаю в Каштановом сквере.
Также напомним, что весной в столице вокруг объектов, составляющих историческую ценность, возвели защитные пояса из заполненных мешков и строительных лесов.
Кроме того, сообщалось, что после окончания российско-украинской войны в Николаеве будет установлен новый памятник погибшим правоохранителям.
В вечере 19 октября прогремел взрыв, в результате которого был взорван памятник Солдатам правопорядка, установленный во времена Советского Союза.