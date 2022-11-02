В Николаеве начали обкладывать мешками с песком памятник Героям Небесной Сотни. Такой шаг необходим, чтобы оградить его от вражеских обстрелов.
Об этом сообщил городской голова Александр Сенкевич.
— Несколько дней наши коммунальщики заделывают мешками с песком памятник Героям Небесной Сотни. Он высокий и имеет сложную конструкцию, поэтому здесь работать нужно с особой осторожностью, – сообщил Александр Сенкевич.
Он отметил, что работы выполняют работники КП «Пилот». Для защиты памятника они подготовили более 3 тысяч мешков с песком. Завершить планируют к выходным.
Напомним, что в Николаеве мешками с песком также обложили памятник покровителю города — Святому Николаю в Каштановом сквере и памятник Тарасу Шевченко.
Кроме того, мраморные львы из Каштанового сквера спрятали в безопасное место до конца войны.
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В Николаеве начали обкладывать мешками с песком памятник Героям Небесной Сотни. Такой шаг необходим, чтобы оградить его от вражеских обстрелов.
Об этом сообщил городской голова Александр Сенкевич.
— Несколько дней наши коммунальщики заделывают мешками с песком памятник Героям Небесной Сотни. Он высокий и имеет сложную конструкцию, поэтому здесь работать нужно с особой осторожностью, – сообщил Александр Сенкевич.
Он отметил, что работы выполняют работники КП «Пилот». Для защиты памятника они подготовили более 3 тысяч мешков с песком. Завершить планируют к выходным.
Напомним, что в Николаеве мешками с песком также обложили памятник покровителю города — Святому Николаю в Каштановом сквере и памятник Тарасу Шевченко.
Кроме того, мраморные львы из Каштанового сквера спрятали в безопасное место до конца войны.