В Николаеве начали обкладывать мешками с песком памятник Героям Небесной Сотни. Такой шаг необходим, чтобы оградить его от вражеских обстрелов.

Об этом сообщил городской голова Александр Сенкевич.

— Несколько дней наши коммунальщики заделывают мешками с песком памятник Героям Небесной Сотни. Он высокий и имеет сложную конструкцию, поэтому здесь работать нужно с особой осторожностью, – сообщил Александр Сенкевич.

Он отметил, что работы выполняют работники КП «Пилот». Для защиты памятника они подготовили более 3 тысяч мешков с песком. Завершить планируют к выходным.

Напомним, что в Николаеве мешками с песком также обложили памятник покровителю города — Святому Николаю в Каштановом сквере и памятник Тарасу Шевченко.

Кроме того, мраморные львы из Каштанового сквера спрятали в безопасное место до конца войны.