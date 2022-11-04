Российские захватчики до сих пор испытывают проблемы с паспортизацией на временно оккупированных территориях — местные жители не хотят брать российское гражданство.

Об этом сообщает Центр національного спротиву.

«С момента широкомасштабного вторжения россияне постоянно переносили сроки паспортизации временно оккупированных территорий. Но украинцы на ВТО системно сопротивляются насильственной паспортизации», — говорится в сообщении.

В ЦНС отметили, что оккупанты пытались ввести людей в заблуждение и в октябре активно разгоняли чушь о том, что с 30 октября граждан Украины и лиц без гражданства на ТОТ Кремль официально признает «гражданами России».

Но, несмотря на эти рассказы, захватчики решили увеличивать количество пунктов оформления российских паспортов. Только на оккупированной части Донецкой области таких пунктов будет в три раза больше.

В ЦНС подчеркнули, что рассказы об «автоматическом получении» российского гражданства на временно оккупированных территориях преследуют цель деморализовать местное население и уменьшить его сопротивление.

Ранее жители населенных пунктов в Бериславском районе Херсона рассказали о полугодии жизни при российской оккупации.