Одесские предприниматели прислали Николаеву пол тысячи розовых кустов. Высадкой цветов уже занимаются специалисты КП «Николаевские парки». Высадкой цветов уже занимаются специалисты КП «Николаевские парки».
Об этом сообщает Николаевский городской совет.
– Мы уже определились, где будем сажать. Для Николаева это подарок, бюджетные средства не тратятся. Будем вместе украшать наш город, – говорит руководитель КП «Николаевские парки» Дмитрий Чучмай.
Ранее мэр Одессы Геннадий Труханов передал Николаеву мобильные станции для очистки воды, которую наши соседи получили в качестве помощи от японцев.
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Одесские предприниматели прислали Николаеву пол тысячи розовых кустов. Высадкой цветов уже занимаются специалисты КП «Николаевские парки». Высадкой цветов уже занимаются специалисты КП «Николаевские парки».
Об этом сообщает Николаевский городской совет.
– Мы уже определились, где будем сажать. Для Николаева это подарок, бюджетные средства не тратятся. Будем вместе украшать наш город, – говорит руководитель КП «Николаевские парки» Дмитрий Чучмай.
Ранее мэр Одессы Геннадий Труханов передал Николаеву мобильные станции для очистки воды, которую наши соседи получили в качестве помощи от японцев.