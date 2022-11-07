Одесские предприниматели прислали Николаеву пол тысячи розовых кустов. Высадкой цветов уже занимаются специалисты КП «Николаевские парки». Высадкой цветов уже занимаются специалисты КП «Николаевские парки».

Об этом сообщает Николаевский городской совет.

– Мы уже определились, где будем сажать. Для Николаева это подарок, бюджетные средства не тратятся. Будем вместе украшать наш город, – говорит руководитель КП «Николаевские парки» Дмитрий Чучмай.