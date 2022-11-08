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В Тернополе продали на аукционе демонтированный памятник в виде старого советского самолета, а на вырученные средства купили три дрона Mavic для ВСУ.
Об этом сообщил Тернопольский городской голова Сергей Надал.
«Самолет – продан! Памятник в виде старого советского самолета, находившегося на входе в парк Национального возрождения, купили с аукциона. Понятно, что советский хлам мало кому нужен. Но ради помощи армии, предприниматели его купили. За вырученные средства и средства бюджета приобрели дроны Мавик-3 – 2 шт. и Мовик-2 - 1 шт. на общую сумму 539436 грн. Пусть они помогают как можно быстрее одержать победу!», — написал он.
Напомним, украинский певец и продюсер Андрей Данилко продал Rolls-Royce Silver Shadow 1974 года, когда-то принадлежавшего вокалисту Queen Фредди Меркьюри. За автомобиль выручили 250 000 фунтов стерлингов ($284 500).
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Форпост півдня України: особливості роботи журналістів у МиколаєвіКатерина Середа
В Тернополе продали на аукционе демонтированный памятник в виде старого советского самолета, а на вырученные средства купили три дрона Mavic для ВСУ.
Об этом сообщил Тернопольский городской голова Сергей Надал.
«Самолет – продан! Памятник в виде старого советского самолета, находившегося на входе в парк Национального возрождения, купили с аукциона. Понятно, что советский хлам мало кому нужен. Но ради помощи армии, предприниматели его купили. За вырученные средства и средства бюджета приобрели дроны Мавик-3 – 2 шт. и Мовик-2 - 1 шт. на общую сумму 539436 грн. Пусть они помогают как можно быстрее одержать победу!», — написал он.
Напомним, украинский певец и продюсер Андрей Данилко продал Rolls-Royce Silver Shadow 1974 года, когда-то принадлежавшего вокалисту Queen Фредди Меркьюри. За автомобиль выручили 250 000 фунтов стерлингов ($284 500).