В Министерстве внутренних дел Украины отреагировали на смерть в ДТП назначенного россиянами замглавы оккупационной «администрации» Херсонщины Кирилла Стремоусова.

«Соблюдение правил безопасности дорожного движения может спасти жизнь! Напоминаем водителям, что пристегнутый ремень безопасности значительно снижает вероятность травмирования во время ДТП и может сохранить вам жизнь», — написали там.

Ранее российские пропагандисты 9 ноября сообщили о смерти Кирилла Стремоусова. Некоторые российские телеграмм-каналы написали, что он погиб в ДТП у Геническа.

Источник «Украинской правды» в правоохранительных органах также подтверждает смерть Кирилла Стремоусова.