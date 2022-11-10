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В четверг, 10 ноября, плановые отключения электроэнергии будут по всей Украине, аварийные ограничения пока не вводятся. Об этом сообщает НЭК Укрэнерго в Telegram-канале в среду, 9 ноября.
Самый большой объем ограничений планируется ввести в Киеве, Киевской, Черниговской, Черкасской и Житомирской областях. Плановые ограничения будут действовать:
В Укрэнерго напомнили, что графики отключений в конкретном районе должно публиковать местное облэнерго.
Компания призвала украинцев потреблять электроэнергию экономно и в течение дня не включать в сеть несколько мощных электроприборов одновременно. В первую очередь это касается пиковых часов с 06:00 до 11:00 и с 17:00 до 23:00. Там напомнили, что экономное потребление электроэнергии помогает снизить нагрузку на сети и проводить меньшее количество отключений.
Ранее глава НЭК Укрэнерго Владимир Кудрицкий заявил, что сейчас самая сложная ситуация с энергоснабжением – в центральном и северном регионах Украины. В течение нескольких дней он может улучшиться, если не будет новых ударов по инфраструктуре со стороны РФ.
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В четверг, 10 ноября, плановые отключения электроэнергии будут по всей Украине, аварийные ограничения пока не вводятся. Об этом сообщает НЭК Укрэнерго в Telegram-канале в среду, 9 ноября.
Самый большой объем ограничений планируется ввести в Киеве, Киевской, Черниговской, Черкасской и Житомирской областях. Плановые ограничения будут действовать:
В Укрэнерго напомнили, что графики отключений в конкретном районе должно публиковать местное облэнерго.
Компания призвала украинцев потреблять электроэнергию экономно и в течение дня не включать в сеть несколько мощных электроприборов одновременно. В первую очередь это касается пиковых часов с 06:00 до 11:00 и с 17:00 до 23:00. Там напомнили, что экономное потребление электроэнергии помогает снизить нагрузку на сети и проводить меньшее количество отключений.
Ранее глава НЭК Укрэнерго Владимир Кудрицкий заявил, что сейчас самая сложная ситуация с энергоснабжением – в центральном и северном регионах Украины. В течение нескольких дней он может улучшиться, если не будет новых ударов по инфраструктуре со стороны РФ.