На войне в Украине были убиты и ранены более 100 тысяч российских военнослужащих.

Об этом заявил глава Объединенного комитета начальников штабов США Марк Милли, пишет «Русская служба ВВС».

Выступая в Экономическом клубе Нью-Йорка, Милли также сообщил, что, по его оценкам, было убито около 40 тысяч мирных граждан Украины.

— Речь идет о количестве убитых и раненых российских военных на уровне более 100 тысяч. Вероятно, то же — с украинской стороны. Это огромные масштабы человеческих страданий, – заявил Марк Милли.

Марк Милли не уточнил, как он получил эти сведения.

Министерство обороны России последний раз отчитывалось о потерях 21 сентября, сообщив о гибели 5937 человек.

Ранее в Пентагоне заявили, что РФ уже лишилась в Украине половины своих танков.