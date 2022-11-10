Корабельная группировка флота оккупантов в Черном море увеличилась с 8 до 12 единиц, при этом в его составе так и не появилось ракетоносителей.

Об этом сообщает Оперативное командование «Юг».

«Однако угрозы ракетных ударов, атак дронами-камикадзе и ракетно-артиллерийских обстрелов по районам в зоне достижения соответствующего вражеского оружия остаются актуальными», — говорится в сообщении.

Напомним, на херсонском направлении ВСУ ликвидировали более 120 оккупантов.