Корабельная группировка флота оккупантов в Черном море увеличилась с 8 до 12 единиц, при этом в его составе так и не появилось ракетоносителей.
Об этом сообщает Оперативное командование «Юг».
«Однако угрозы ракетных ударов, атак дронами-камикадзе и ракетно-артиллерийских обстрелов по районам в зоне достижения соответствующего вражеского оружия остаются актуальными», — говорится в сообщении.
Напомним, на херсонском направлении ВСУ ликвидировали более 120 оккупантов.
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Корабельная группировка флота оккупантов в Черном море увеличилась с 8 до 12 единиц, при этом в его составе так и не появилось ракетоносителей.
Об этом сообщает Оперативное командование «Юг».
«Однако угрозы ракетных ударов, атак дронами-камикадзе и ракетно-артиллерийских обстрелов по районам в зоне достижения соответствующего вражеского оружия остаются актуальными», — говорится в сообщении.
Напомним, на херсонском направлении ВСУ ликвидировали более 120 оккупантов.