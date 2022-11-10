Противник пытается удержать временно захваченные территории, сосредотачивает усилия на сдерживании действий сил обороны на отдельных направлениях. Ведет наступательные действия в Бахмутском и Авдеевском направлениях.

Об этом в своем утреннем своде 10 ноября сообщает Генеральный штаб Вооруженных сил Украины.

За минувшие сутки подразделения Сил обороны Украины отразили атаки оккупантов в районах населенных пунктов Новоселовское и Макеевка Луганской области и Соледарь, Клещиевка, Майорск, Яковлевка, Андреевка, Белогоровка, Веселое, Невельское, Первомайское и Новомихайловка Донецкой области.

Враг производит обстрелы подразделений Сил обороны вдоль линии столкновения, осуществляет фортификационное оборудование рубежей на отдельных направлениях и ведет воздушную разведку. Продолжает наносить удары по критической инфраструктуре и жилищам гражданского населения, нарушая нормы Международного гуманитарного права, законы и обычаи ведения войны.

За прошедшие сутки противник нанес 11 ракетных и 22 авиационных удара, совершил более 35 обстрелов из реактивных систем залпового огня. От этого пострадали районы более 30 населённых пунктов Донецкой, Луганской, Днепропетровской, Запорожской, Николаевской, Сумской и Херсонской областей.

Авиация Сил обороны Украины за прошедшие сутки нанесла по врагу 6 ударов. Под поражение попали 2 района сосредоточения личного состава, вооружения и военной техники, а также 4 позиции средств противовоздушной обороны противника. За прошедшие сутки Силы обороны в разных направлениях сбили 5 БпЛА «Шахед» и 3 «Орлана».

Воины украинских ракетных войск и артиллерии за минувшие сутки поразили один пункт управления, один район сосредоточения живой силы, вооружения и военной техники, боеприпасы и другие важные военные объекты оккупантов.