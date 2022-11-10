Из временно оккупированного города Херсона, по уточненной информации, россияне прекратили так называемую эвакуацию населения из-за отсутствия желающих. В городе оккупационные власти перестали выдавать заработную плату и социальные выплаты.

Об этом сообщает Генеральный штаб Вооруженных Сил Украины.

В то же время на временно оккупированной территории Крыма, в городе Джанкой, гражданскую больницу оккупанты передали под военный госпиталь. В нем находится до 800 раненых оккупантов.

Также в Генштабе сообщили, что, по имеющейся информации, в органы внутренних дел российской федерации в Тольятти Самарской области поступило распоряжение набрать 1000 кандидатов для службы на временно оккупированных территориях Украины.

Одновременно на химических предприятиях города проводится работа по дополнительному сбору средств для поддержки регионального подразделения. Это вызывает возмущение работников, у которых и без этого ежемесячно рассчитывают средства в поддержку мобилизованных, участвующих в войне на территории Украины.

Напомним, что сетью распространяется дезинформация якобы от имени пресс-офицера Николаевской ОВА Дмитрия Плетенчука об эвакуации местного населения.