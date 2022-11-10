В Николаевской области в четверг, 10 ноября, пройдет почасовое отключение электроэнергии.

Об этом сообщили в «Николаевоблэнерго».

На территории области свет будут выключаться в периоды с 8:00 до 22:00.

По информации облэнерго, почасовые отключения электроэнергии предполагают поочередное отключение электроснабжения для потребителей, разделенных на три очереди.

Для потребителей первой очереди предполагается отсутствие света с 8:00 до 10:00, с 14:00 до 16:00 и с 20:00 до 22:00.

Для второй очереди - с 10:00 до 12:00 и с 16:00 до 18:00.

Для третьей очереди - с 6:00 до 8:00, с 12:00 до 14:00 и с 18:00 до 20:00.

Напомним, что 10 ноября плановые отключения электроэнергии будут по всей Украине, аварийные ограничения пока не вводятся. Об этом сообщает НЭК Укрэнерго в Telegram-канале в среду, 9 ноября.