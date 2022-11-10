В Киеве демонтируют памятники большевистскому главарю Николаю Щорсу на бульваре Тараса Шевченко и советскому военачальнику Николаю Ватутину в Мариинском парке.

Об этом сообщил член Совета по дерусификации, декоммунизации и деколонизации Олесь Доний в Facebook.

Памятники демонтируют с выводом из публичного пространства и последующей музеефикацией, рассказал он. Ранее Ватутина и Щорса не было в списке памятников, которые могут быть демонтированы в Киеве.

Напомним, что памятник Екатерине II на одноименной площади в Одессе был обнесен забором в процессе подготовки к демонтажу скульптурной композиции.