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В Киеве демонтируют памятники большевистскому главарю Николаю Щорсу на бульваре Тараса Шевченко и советскому военачальнику Николаю Ватутину в Мариинском парке.
Об этом сообщил член Совета по дерусификации, декоммунизации и деколонизации Олесь Доний в Facebook.
Памятники демонтируют с выводом из публичного пространства и последующей музеефикацией, рассказал он. Ранее Ватутина и Щорса не было в списке памятников, которые могут быть демонтированы в Киеве.
Напомним, что памятник Екатерине II на одноименной площади в Одессе был обнесен забором в процессе подготовки к демонтажу скульптурной композиции.
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В Киеве демонтируют памятники большевистскому главарю Николаю Щорсу на бульваре Тараса Шевченко и советскому военачальнику Николаю Ватутину в Мариинском парке.
Об этом сообщил член Совета по дерусификации, декоммунизации и деколонизации Олесь Доний в Facebook.
Памятники демонтируют с выводом из публичного пространства и последующей музеефикацией, рассказал он. Ранее Ватутина и Щорса не было в списке памятников, которые могут быть демонтированы в Киеве.
Напомним, что памятник Екатерине II на одноименной площади в Одессе был обнесен забором в процессе подготовки к демонтажу скульптурной композиции.