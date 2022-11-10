В Полтаве открыли мурал, посвященный Герою Украины, исполняющему обязанности командира 36-й отдельной бригады морской пехоты майору Сергею Волынскому (позывной «Волина»).

Об этом в Телеграмме сообщает Ассоциация семей защитников «Азовстали».

Торжественное открытие мурала состоялось в среду, 9 ноября. От имени Героя на открытии присутствовала его сестра, представитель Ассоциации семей защитников «Азовстали» Татьяна Харько.

Мурал «Верный всегда» создала команда «Мистохаб» и художники Андрей Ковтун, Гриша Шоком и Антон Кондрашов. Он будет украшать один из высотных домов в переулке Ломаный, 38А – как напоминание о том, что герой обороны Мариуполя родился и вырос в Полтаве.

Как известно, 3 ноября Украина вернула из плена 107 воинов, среди них — 74 защитника «Азовстали».

До этого, в сентябре, Украина вернула из плена российских оккупантов 215 защитников, из них 108 – бойцы Азову. Украина провела очередной обмен пленниками с Россией вечером 21 сентября. Домой вернулись защитники Азовстали, среди которых председатель патрульной полиции Мариуполя Михаил Вершинин, военный медик из Азова Екатерина Полищук с позывным «Птичка», Денис Прокопенко «Редис», Святослав Паламарь «Калина», Давид Касаткин «Химик», Сергей Волынский.