Мэр Николаева Александр Сенкевич обратился к горожанам и призвал их готовиться к тому, что город или отдельные дома на время могут остаться без тепла из-за повреждений котельных. Мэр советует позаботиться об альтернативных источниках тепла, подготовить теплую комнату в квартире или доме.

Об этом Александр Сенкевич сказал во время своего прямого эфира в соцсетях вечером 10 ноября, пишут «НикВести».

— В контексте начала отопительного сезона, прошу всех ответственно отнестись к подготовке к зиме. Может быть все что угодно. Владельцы квартир, подготовьте себе одну тёплую комнату, максимально ее утеплите, утеплите окна, двери. Чтобы на случай, если ракета прилетит в какую-нибудь котельную, вы сразу сможете перейти в ту комнату, чтобы быть там, пока наши службы будут ремонтировать. Благодаря нашим коллегам из Дании у нас есть переносные котлы, и сможем выходить на место и ремонтировать эти котлы, - сказал Александр Сенкевич.

Жителям частного сектора городской голова советует запастись дровами или подготовить альтернативу газовому отоплению.

— Частный сектор, у кого есть печное отопление – запаситесь дровами. У кого есть газ – подготовьте альтернативу. Так же должна быть теплая комната, место, в котором вы на случай отсутствия отопления, сможете прогреться, - сказал мэр Александр Сенкевич.

По его словам, Николаев должен получить от государства около 1 тысячи кубических метров дров, чего действительно мало. Именно поэтому существует очередность категорий горожан, которые могут получить эти дрова. На одну городскую власть будут выдавать по 2 кубических метра дров.

Первыми по списку дрова получат многодетные семьи, чьи дома пострадали от обстрелов, далее люди с инвалидностью, чьи дома пострадали от обстрелов. Пенсионеры, чьи дома пострадали от обстрелов, после чего - все остальные пострадавшие от обстрелов хозяйства по списку. Проверить, есть ли вы в списках можно в районных администрациях.

— Буржуйки тоже готовим к зиме. Часть изготовляют на некоторых КП, часть нам передают волонтеры, мы их будем устанавливать в пунктах обогрева, часть обязательно передадим нашим военным, которые в этом нуждаются, - добавил городской голова.

Он сообщил также, что сегодня в Николаеве стартовал отопительный сезон - в работу запущено 94 котельные, постепенно тепло появляется в домах.