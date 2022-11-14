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На освобожденных территориях Херсонской области отмечается усиление ведения воздушной разведки российскими войсками.

В Генштабе считают, что это может свидетельствовать о планировании огневого поражения как военных, так и гражданских объектов.

Также в освобожденных населенных пунктах Херсонской области сохраняется высокий уровень минной опасности.

Подразделения Сил обороны продолжают осуществлять стабилизационные мероприятия.

Напомним, украинская армия с начала недели освободила на юге 179 населенных пунктов. В общей сложности под украинский контроль вернули 4,5 тысячи квадратных километров территории.

В последние дни Силы обороны юга достигли значительных успехов по деоккупации Николаевской и Херсонской областей. 10 ноября была освобождена Снегиревка Николаевской области, а 11 ноября — Херсон и часть Херсонской области на правом берегу Днепра. Эти территории были оккупированы русской армией с марта 2022 года.