Вооруженные Силы Украины преуспели при освобождении Херсона, в частности, благодаря использованию ракетных систем HIMARS.

Об этом сообщает РБК-Украина, ссылаясь на публикацию Института изучения войны (ISW).

В тексте говорится, что боеприпасы HIMARS не подходят для разрушения мостов из-за небольшого размера боеголовок. Но ВСУ обошли это ограничение, нанося многочисленные удары по одним и тем же объектам — Антоновскому мосту и дороге через Каховскую ГЭС. Таким образом, им удалось разрушить там проезжую часть.

«ВСУ продолжали наносить удары по мостам, пока россияне пытались их отремонтировать, уничтожая ремонтное оборудование, а также по дороге, пока россияне наконец-то не сдались. Потом россияне попытались построить понтонный мост под Антоновским мостом в качестве смягчения последствий, но ВСУ атаковали и его», — отмечают в ISW.

Все, что осталось у россиян — баржи, но украинские военные продолжали наносить удары и по ним. Это привело к тому, что 20-тысячный российский механизированный отряд на правом берегу Днепра не получал достаточного снабжения, а затем — к бегству оккупантов с позиций.