После деоккупации Херсона там необходимо наращивать силы противовоздушной обороны. В то же время у Воздушных сил ВСУ появилось новое пространство для маневров.

Об этом пишет РБК-Украина, ссылаясь на выступление представителя командования Воздушных сил ВСУ Юрия Игната.

Он отметил, что авиация — это очень мобильный тип войск, который работает всегда. Так, за 12 ноября украинские самолеты нанесли 13 ударов по средствам ПВО, скоплению живой силы и технике врага.

Также Юрий Игнат подчеркнул, что освобождение Херсонщины от оккупантов означает и то, что у сил авиации появилась новая территория, требующая защиты — не только с воздуха, но и с земли. Поэтому на деоккупированных территориях необходимо наращивать средства ПВО.

— Понятно, что основная задача Воздушных сил – это воздушное прикрытие. Херсонцев тоже, как и всех наших украинцев, нужно защищать от «Шахедов», крылатых ракет и другого вооружения, которое оккупанты применяют, — сказал Юрий Игнат.

Напомним, на освобожденных территориях Херсонской области отмечается усиление ведения воздушной разведки российскими войсками. В Генштабе считают, что это может свидетельствовать о планировании огневого поражения как военных, так и гражданских объектов.